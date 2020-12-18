Киев, , 13:50 — REGNUM Украинская энергогенерирующая компания «Энергоатом» направит письменное уведомление правительству России о судебном споре касательно активов компании, оставшихся в Крыму. Об этом сообщило 18 декабря информационное агентство «Украинские новости».

Для этого «Энергоатом» заключил договор с юридической фирмой Shearman & Sterling LLP, которая и подготовит письмо.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в 2020 году были заочно «арестованы» 50 кораблей и более ста самолётов, которые «незаконно» посещали Крым.

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