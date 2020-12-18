Варшава, , 13:33 — REGNUM В либеральной партии «Гражданская платформа», которая является главной оппозиционной силой в Польше, по инициативе заместителя председателя партии Томаша Симоняка началась работа по внесению изменений в её программу. Об этом передаёт Onet.pl.

Симоняк предложил внести положения, декларирующие особую защиту прав женщин, ЛГБТ-сообщества, а также отделение государства от церкви. Кроме того, партия может начать бороться за регистрацию однополых отношений. По его мнению, эти вопросы стали особенно актуальными в Польше в последние месяца в связи с решением Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов. Данное решение спровоцировало массовые протесты, которые члены «Гражданской платформы» поддержали.

Ныне действующая программа «Гражданской платформы» была принята еще в октябре 2001 года, менее чем через год после создания партии. В документе из пяти пунктов упоминается, среди прочего, о свободном рынке, необходимости защиты человеческой жизни, о поддержке семьи и традиционных моральных ценностей. В части, касающейся экономики, среди прочего там есть ссылка на одну из цитат Папы Римского Иоанна Павла II.

«Сегодня совершенно иные условия, чем в 2001 году. Совсем другие вызовы. 20 лет назад нашу партию основал Дональд Туск — либерал, Мацей Плавиньский — консерватор и такой либеральный консерватор Анджей Олеховский. Но Польша тогда была совершенно иной. Сегодня нам наоборот приходится бороться с излишне консервативной политикой наших оппонентов и всё чаще выступать с позиций защитников меньшинств, с экологической и молодежной повесткой», — отметил Симоняк.

Между тем, вопрос об изменении программы вызвал дискуссии и даже скандалы у членов партии и её руководства. Партия разделилась на две части — консервативную и леволиберальную. Первые считают, что программу менять не стоит, и партии необходимо отстаивать в первую очередь ценности демократии и свободного рынка, вторые требуют сосредоточиться на повестке защиты меньшинств и борьбе за легализацию абортов.