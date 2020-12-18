Ново-Огарево, Московская область, , 13:30 — REGNUM Трёхстороннее заявление России, Азербайджана и Армении в целом последовательно реализуется. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств СНГ.

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"Как известно, 9 ноября было подписано трёхстороннее заявление России, Азербайджана и Армении. И важно, что оно в целом последовательно реализуется», — заявил Путин.

«Размещённые вдоль линии соприкосновения российские миротворцы делают всё, чтобы не допустить нового обострения обстановки», — подчеркнул он.

Теперь перед международным сообществом и всеми странами СНГ стоит важная задача оказания помощи пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем, связанных в том числе с возвращением беженцев и восстановления разрушенной инфраструктуры, указал президент.