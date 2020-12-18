Минск, , 13:28 — REGNUM Саботирующий реализацию договора о создании Союзного государства Александр Лукашенко высказался 18 декабря на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств за развитие объединения пространства бывшего СССР. Мероприятие проходит в формате видеоконференции с участием лидеров Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и России.

«Укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве — не вопрос выбора, а неизбежная необходимость. Считаю, что о выгодах можно будет говорить лишь тогда, когда мы полностью раскроем потенциал нашего Содружества. Это станет одним из главных приоритетов белорусского председательства в СНГ в следующем году, если мы примем здесь соответствующее решение, которое уже согласовано», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Концепцию белорусского председательства в СНГ Лукашенко пообещал обнародовать позже. При этом он обозначил ряд её аспектов: «Мы намерены сосредоточить внимание на усилении роли Содружества для улучшения уровня жизни населения, на решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности».

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Официальный Минск намерен сделать упор на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли, сокращении до минимума ограничений и изъятий, устранении технических барьеров, унификации правил и процедур госзакупок, формировании общих рынков товаров и услуг. Будет стимулироваться эффективность работы межотраслевых органов СНГ по активизации инвестиционной деятельности, расширению производственной кооперации и поиску общих точек экономического роста. Особое внимание будет уделено сопряжению многоуровневых интеграционных процессов в СНГ и ЕАЭС.

«Как минимум мы не должны допустить ситуацию, когда более глубокая интеграция в Евразийском экономическом союзе обернется какой-то разделительной линией в торгово-экономических отношениях «пятерки» и других странах Содружества», — предупредил Лукашенко.

Он также отметил, что в СНГ следует продолжить системное и последовательное совершенствование скоординированной транспортной политики. Во время своего председательства в интеграционной структуре Минск также намерен продолжить «поиск конкретных решений по поставкам энергоресурсов».

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