Ново-Огарево, Московская область, , 13:20 — REGNUM Россия готова поставлять вакцины от коронавируса странам СНГ. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

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«Конечно, мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин — это и Sputnik V, и «ЭпиВакКорона». И в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины», — заявил Путин.

Путин также напомнил о предложении вместе заняться организацией производства этих вакцин.

«Тоже об этом сказано. Хочу подтвердить, что мы готовы к этой совместной работе и заинтересованы в ней», — указал он.