Киев,
18 декабря 2020, 13:18 — REGNUM Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
внимательно выслушают
в Донбассе, где люди настаивают на своём праве говорить на родном языке, в то время как
Киев им в
таком праве
отказывает, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 19 декабря, комментируя высказывания Алексея Данилова.
Как сообщалось ранее, Данилов раскритиковал решение парламента Молдавии вернуть русскому статус языка межнационального общения, отметив, что это решение «очень опасно».
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«Другой реакции из Киева на разумное решение молдаван о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения я и не ожидал: оно подрывает украинскую логику оправдания шовинизма. Оказывается, развитие национального языка — это одно, а удобство межнационального общения — другое и никакого противоречия тут нет.
Киеву теперь труднее будет объяснять гражданам Украины, не принадлежащим к титульному этносу, почему они лишены элементарных прав, которыми должны обладать по всем известным европейским нормам. Прямой опасности, конечно, это решение молдавских парламентариев Украине не несёт, но в качестве инструмента формирования общественных настроений свою положительную службу сослужит.
Ну и, конечно, данное заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины политически значимо в контексте усилий по урегулированию конфликта в Донбассе. Там люди настаивают на своём праве говорить на родном языке, а Киев им в этом отказывает и, судя по всему, эту свою позицию менять не намерен«, — отметил Михаил Демурин.