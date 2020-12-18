Киев, , 13:18 — REGNUM Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины внимательно выслушают в Донбассе, где люди настаивают на своём праве говорить на родном языке, в то время как Киев им в таком праве отказывает, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 19 декабря, комментируя высказывания Алексея Данилова.

Как сообщалось ранее, Данилов раскритиковал решение парламента Молдавии вернуть русскому статус языка межнационального общения, отметив, что это решение «очень опасно».

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« Другой реакции из Киева на разумное решение молдаван о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения я и не ожидал: оно подрывает украинскую логику оправдания шовинизма. Оказывается, развитие национального языка — это одно, а удобство межнационального общения — другое и никакого противоречия тут нет.

Киеву теперь труднее будет объяснять гражданам Украины, не принадлежащим к титульному этносу, почему они лишены элементарных прав, которыми должны обладать по всем известным европейским нормам. Прямой опасности, конечно, это решение молдавских парламентариев Украине не несёт, но в качестве инструмента формирования общественных настроений свою положительную службу сослужит.