Киев, , 13:24 — REGNUM Новым руководителем украинского министерства по делам ветеранов стала генерал-майор Юлия Лапутина. Об этом сообщил 18 декабря парламентский телеканал «Рада».

Решение о назначении поддержали 248 депутатов Рады.

53-летняя Лапутина сделала карьеру в СБУ, участвовала в гражданской войне в Донбассе. 25 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил ей звание генерал-майора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рада назначила министром образования Украины Сергея Шкарлета.

Читайте также: Верховная рада Украины назначила нового министра образования