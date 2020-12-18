Ново-Огарево, Московская область, , 13:12 — REGNUM Россия продолжает оказывать масштабную помощь странам СНГ в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств СНГ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и лидеры СНГ обсудят пандемию и перспективы развития — трансляция»

«Россия оказывала и будет оказывать всемерную помощь по противодействию коронавирусу и его последствий всем партнёрам по СНГ, которые в этом заинтересованы», — заявил Путин.

В частности, государствам содружества нами переданы тест-системы и реагенты для проведения в общей сложности порядка 1 млн 300 тыс. исследований на COVID-19.

«Это, хочу отметить, более 52% всего содействия, предоставленного Россией за рубежом», — указал он.