Москва, , 13:10 — REGNUM Пресс-конференция президента России Владимира Путина дала много пищи для размышления, заявил корреспонденту директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Глава государства, с одной стороны, выступил для нации как психотерапевт, а с другой стороны, как человек, который чётко и жёстко подводит счёт под имеющимися ресурсами и прогнозирует дальнейшие действия. В этом отношении Путин и как стратег, и как прогнозист выступил очень успешно.

Что касается отдельных моментов и нюансов пресс-конференциия, то главная тема — это, конечно, запрос бо́льшую социальную роль государства.

В этом отношении Владимир Путин дал понять, что данный запрос населения считывается властями странны, и власти будут продолжать социальную политику, поддержку тех или иных групп граждан и общественных объединений.

Хочется отметить, что вопросы президенту о пандемии и, когда она закончится, оказались не на первом месте. Приоритетными были вопросы именно социальной направленности.

Пандемией, по данным ВЦИОМ, интересуются всего лишь 2,6% из 100 опрошенных, а «социалка» интересна почти 20% граждан России.

Общество, на самом деле, очень и очень уязвимо. Особенно это чувствуется сейчас, когда COVID-19 поднял людские страхи, когда эта пандемия стала фактором жизни. Очень много людей, которые пострадали из-за COVID-19: кто-то заболел, кто-то потерял работу, доходы и т. д.

Владимир Путин, разговаривая с народом, фактически выступил не только как глава государства, но и, конечно, как терапевт, который выслушал пациента. И надеюсь, его выступление вызвало воодушевление у российских граждан», — высказал своё мнение Павел Данилин.

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