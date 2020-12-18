Брюссель, , 13:14 — REGNUM Проведение трёхсторонней встречи с главами МИД Армении и Азербайджана и главой дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля оказалось невозможным. Об этом глава дипломатии ЕС заявил 18 декабря по прибытии на заседание Совета партнерства ЕС-Армения в Брюсселе.

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«Поскольку со мной общались оба министра (Армении и Азербайджана), мы попытались установить трехсторонний контакт — Европейский союз, Армения и Азербайджан. Это было невозможно, поэтому я встречусь с обоими министрами отдельно», — приводит его слова ТАСС.

При этом Боррель указал, что достигнутое при посредничестве России трёхстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе послужило предотвращению дальнейших человеческих жертв и отметил, что оно должно соблюдаться сторонами в полной мере.

«Но на прошлой неделе, к сожалению, мы слышали сообщения с обеих сторон о нарушениях режима прекращения огня. Полное соблюдение режима прекращения огня остаётся настоятельной необходимостью», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что российские военные из состава миротворческой группировки сопроводили автоколонну азербайджанских военных на территории Нагорного Карабаха.