Джакарта, , 12:57 — REGNUM Начало строительства плавучей солнечной электростанции на водохранилище Чирата в индонезийской провинции Западная Ява, запланировано на 2021 год, сообщает Antara.

Известно, что эта электростанция может стать крупнейшей в Азии и первой плавучей электростанцией в Индонезии.

Что касается проекта электростанции в Чирате мощностью 145 МВт, то его инвестиционная стоимость составляет $129 млн. Это один из крупнейших подобных проектов в Юго-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан раскрыл причину, по которой правительство ужесточило правила въезда на Бали.

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