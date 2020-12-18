Нур-Султан, , 12:55 — REGNUM Казахстанская оппозиционная активистка Ася Тулесова заявила о намерении создать новую политическую партию «Прогресс». Об этом она сказала во время эфир в Instagram.

По её словам, в партию войдут «реальные люди, которые болеют за будущее Казахстана». Активистка выразила надежду, что партию удастся зарегистрировать в ближайшее время.

Тулесова добавила, что партия будет участвовать во всех политических событиях страны, в том числе региональных и республиканских выборах. Соучредителем партии станет Алия Жолболдина. Учредительный съезд партии планируется собрать в июне 2021 года.

Ранее Медеуский районный суд Алма-Аты приговорил Асю Тулесову к одному году и шести месяцам ограничения свободы. Она признана виновным в публичном оскорблении и применении насилия в отношении шести полицейских.

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