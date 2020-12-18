Ереван, , 12:51 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение не участвовать в заседании Совета глав государств СНГ в связи со смертью отца Вовы Пашиняна, сообщает 18 декабря пресс-служба правительства республики.

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«Премьер Пашинян в это время будет участвовать в похоронах своего отца, поэтому и не сможет принять участие в заседании Совета глав государств СНГ», — сообщили в пресс-службе.

В правительстве добавили, что с армянской стороны в заседании участвовать никто не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 81-летний отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вова ушёл из жизни 16 декабря после продолжительной болезни. У него было онкологическое заболевание.

Отметим, заседание Совета глав государств СНГ проходит 18 декабря 2020 года под председательством Республики Узбекистан в режиме видеоконференции. В нём принимает участие президент РоссииВладимир Путин.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на заседании планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях.