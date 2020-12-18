Киев, 18 декабря 2020, 12:36 — REGNUM В 2020 году Украина заочно «арестовала» более 100 самолетов и 50 морских судов, которые «незаконно» посещали Крым. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 17 декабря в видеообращении.
Также были «арестованы» 50 кораблей, которые заходили в порты Крыма под флагами иностранных государств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина возбудила уголовные дела о нарушении правил международных полётов в связи с тем, что самолёты российских авиакомпаний продолжают летать в Крым.
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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения соответствующего референдума. Украина не признала данный факт и продолжает считать Крым частью своей территории.
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