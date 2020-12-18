Москва, , 12:29 — REGNUM В Госдуме отмечают востребованность выплат на детей в 5 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

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"В течение двух часов на портал «Госуслуги» поступило более 100 тыс. заявок, хотя президент РФ особо разъяснил, что те кто получал пособия летом по 10 тыс. рублей, им не надо подавать новых заявлений — то что называется по старым следам, по отлаженной схеме они получат средства», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Тем не менее интерес и позитивное восприятие общества к этой мере очевидны», — отметил парламентарий.

В ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил о предновогодних выплатах на детей до семи лет включительно. Заявки будут рассматриваться до пяти дней, уточнил глава правительства РФ Михаил Мишустин. При этом он напомнил, что семьи, уже получавшие выплаты на детей от государства, получат выплату по 5 тысяч рублей автоматически.

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