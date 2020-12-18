Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Обвинения в отношении сына избранного президента США Джозефа Байдена — Хантера Байдена — выдвигаются по политическим мотивам, а потому представитель американской Демпартии не считает их поводом для беспокойства. Он заявил об этом 18 декабря в интервью телеканалу CBS.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ожидаемый итог: выборщики отдали голоса Джо Байдену — все новости»

«Мы очень доверяем нашему сыну. Никакие обвинения в отношении него меня не беспокоят», — сказал Байден.

Также политик уточнил, что он считает, что данные обвинения выдвигаются для того, чтобы «добраться до него».

»Думаю, это довольно грязная игра», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что возможное расследование в отношении сына кандидата на пост президента США Джозефа Байдена не связано с ним.