Москва, , 12:21 — REGNUM Законопроект о модернизации служб занятости может быть принят Госдумой в 2021 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

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"Соответствующий законопроект депутатами и сенаторами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко готовится и в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Мы рассчитываем, что он будет принят уже в начале весенней сессии», — заявил Исаев.

Необходима новая работа служб занятости.

«Она должна быть модернизирована с использованием современных технологий, она должна стать проще для людей, поиск работы должен стать более эффективным», — отметил депутат Госдумы.

Реформа служб занятости станет инструментом для борьбы с безработицей.

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