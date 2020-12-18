Москва, , 12:15 — REGNUM «Единая Россия» намерена в ближайшее время начать диалог с правительством РФ по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

В ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин поддержал поэтапное восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам, такие предложения депутаты фракции подготовили, отметил Исаев.

«В ближайшее время мы хотим возобновить наш диалог с правительством на эту тему», — сказал Исаев.