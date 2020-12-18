Пекин, , 13:18 — REGNUM Лидер Китая Си Цзиньпин пожелал президенту Франции Эммануэлю Макрону, заразившемуся вирусом SARS-CoV-2 и ушедшему на недельную самоизоляцию, скорейшего выздоровления.

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Как сообщает Le Figaro, в пятницу, 18 декабря, «от лица правительства и всего народа Китая» Си выразил свою «симпатию» французскому лидеру и «поддержку в борьбе с пандемией».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Макрон, утром 17 декабря сдавший тест на коронавирус, который дал положительный результат, покинул Париж без супруги Брижит Макрон, чтобы самоизолироваться в своей резиденции в Версале.

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