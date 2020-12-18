Москва, , 12:07 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин обратил внимание некоторых СМИ, что не предлагал запрещать «умные часы».

«Я ни слова не говорил ни про какие запреты. Моя позиция в том, чтобы прояснить и подтвердить легальный статус набирающего популярность гаджета. Я за «умные часы», с камерами или без. Чтобы люди не переживали, когда хотят их купить себе или близким на Новый год», — уточнил Горелкин в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, запросы направлены Горелкиным на имя главы ФСБ Александра Бортникова и главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавинова. Парламентарий обратил внимание на рост популярности так называемых «умных часов» (smart watch), устройств, сочетающих широкий круг функций. Трендом стало добавление в них камер, которые призваны работать как на распознавание лиц пользователей (Face ID), так и для ведения фото — видеосъемки.

По мнению специалистов, в отношении таких устройств могут быть применены нормы Уголовного кодекса о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Горелкин просит разъяснить, является ли законным оборот таких часов, их продажа и покупка, а также их использование.

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