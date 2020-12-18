Киев, 18 декабря 2020, 12:04 — REGNUM Правительство Украины продлило срок действия спецпошлин на ряд товаров из России. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Ограничения коснутся тяжёлых дистиллятов (газойли), сжиженных газов и всех типов угля, кроме антрацитового, битумизированного и коксового.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине заявили, что готовят очередные санкции против России в связи с продажей крымского винзавода «Массандра».
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