Киев, , 12:04 — REGNUM Правительство Украины продлило срок действия спецпошлин на ряд товаров из России. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Ограничения коснутся тяжёлых дистиллятов (газойли), сжиженных газов и всех типов угля, кроме антрацитового, битумизированного и коксового.

«Реализация постановления в целом является ответом РФ на применение ею торговых и ограничительных мер в торговле против Украины», — считают в пресс-службе Гостаможни Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине заявили, что готовят очередные санкции против России в связи с продажей крымского винзавода «Массандра».

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