Москва, , 11:55 — REGNUM Делясь впечатлениями о пресс-конференции Владимира Путин, хочется отметить очень важную вещь — реакцию на ответы президента РФ надо проверять на простых гражданах, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент консалтингового агентства Bakster-group, политолог Дмитрий Гусев.

«Например, я сразу позвонил своей маме и спросил, понравилась ли пресс-конференция. Она просмотрела всё от начала и до конца, и для нее самым главным оказалось то, что Путин дал детям до семи лет к Новому году по 5 тысяч рублей.

У моей мамы девять внуков, из них трое как раз до семи лет. Для неё и для них новогодние выплаты очень важны. Это и есть главный итог конференции. Президент помнит об обычных людях, как моя мама.

Может, фраза, что «мама услышала и считает главным», и звучит как-то странно, но ведь это государственная политика по поводу детей.

Началась она с материнского капитала. Потом были доплаты во время пандемии коронавируса. Все эти меры — государственная демографическая политика, которую ведёт президент и не прекращает это делать не один десяток лет.

Государство помогает женщинам рожать, государство поддерживает семьи с детьми, особенно нуждающиеся в поддержке. Это очень важно для простых людей», — высказал свое мнение Дмитрий Гусев.

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