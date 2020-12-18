Стокгольм, , 12:09 — REGNUM Критика короля Швеции Карла XVI Густава в отношение стратегии страны по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции распространяется как лесной пожар в международных средствах массовой информации (СМИ). Заявление монарха вновь пробудило интерес международных изданий к стратегии правительства Швеции по борьбе с распространением вируса. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Думаю, мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно. Мы все страдаем от этого», — ранее заявил Карл XVI Густав.

Шведская королевская семья традиционно вызывала большой интерес в европейских и особенно в немецких СМИ, но в 2020 году стратегия Швеции также вошла в излюбленный перечь репортажей и публикаций, отмечают журналисты.

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Примечательным стал заголовок журнала Forbes: «Король Швеции о коронавирусе: мы потерпели неудачу».

«Швеция провалила эксперимент по отказу от локдауна», — гласил заголовок новостного материала, опубликованного в The Washington Post.

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