Стокгольм, 18 декабря 2020, 12:09 — REGNUM Критика короля Швеции Карла XVI Густава в отношение стратегии страны по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции распространяется как лесной пожар в международных средствах массовой информации (СМИ). Заявление монарха вновь пробудило интерес международных изданий к стратегии правительства Швеции по борьбе с распространением вируса. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Шведская королевская семья традиционно вызывала большой интерес в европейских и особенно в немецких СМИ, но в 2020 году стратегия Швеции также вошла в излюбленный перечь репортажей и публикаций, отмечают журналисты.
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Примечательным стал заголовок журнала Forbes: «Король Швеции о коронавирусе: мы потерпели неудачу».
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