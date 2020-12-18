Стокгольм, 18 декабря 2020, 12:03 — REGNUM В специальном проекте телеканала SVT «Год с королевской семьей» король Швеции Карл XVI Густав заявил, что стратегия Швеции по борьбе с пандемией коронавируса «потерпела неудачу». По мнению политического обозревателя SVT Матса Кнутсона, заявление монарха является знаменательным событием и повлечет за собой далеко идущие последствия.
Аналитик преимущественно указала на две вещи, которые делают заявление монарха примечательным.
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