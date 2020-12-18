Стокгольм, , 12:03 — REGNUM В специальном проекте телеканала SVT «Год с королевской семьей» король Швеции Карл XVI Густав заявил, что стратегия Швеции по борьбе с пандемией коронавируса «потерпела неудачу». По мнению политического обозревателя SVT Матса Кнутсона, заявление монарха является знаменательным событием и повлечет за собой далеко идущие последствия.

«Думаю, мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно. Мы все страдаем от этого», — заявил Карл XVI Густав.

«Это очень спорно, и мы можем прийти к такому выводу, исходя из международной реакции», — отметил Кнутсон.

Аналитик преимущественно указала на две вещи, которые делают заявление монарха примечательным.

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«Во-первых, оно прозвучало, когда критика растет не только в адрес органов государственной власти, но и в адрес правительства. А тот факт, что весь вопрос политизируется, означает, что подобное заявление имеет взрывную политическую силу», — объяснил Кнутсон.

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