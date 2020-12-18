Москва, , 11:57 — REGNUM Неприемлемые для России условия выдвигала американская сторона, предлагая проведение встречи по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 18 декабря заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

«Коллеги в Вашингтоне говорят, что они нам пять раз предлагали встретиться для завершения сделки, а мы говорим им, что 25 раз предлагали договориться по схеме, предложенной президентом Путиным (президентом России Владимиром Путиным. — Прим. ИА REGNUM), и передавали свои предложения в письменном виде. Вместо того чтобы принять эту простую и понятную схему, они обставляют это все дополнительными условиями, неприемлемыми для нас», — сказал замглавы МИД РФ.

Также он уточнил, что в случае, если США откажутся от своих дополнительных условий, договорённость в данном вопросе может быть достигнута в течение быстрого времени.

При этом Рябков подчеркнул, что до того момента, пока это не произойдет, нет оснований для проведения встречи в очном формате, так как все время вести обмен одними и теми же мнениями, ходя по кругу, по словам дипломата — бессмысленно.

«В данном случае мы наблюдаем просто очередную попытку американской стороны переложить на других ответственность за собственную недоговороспособность», — добавил заместитель министра иностранных дел России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Россия якобы уклоняется от дальнейших переговоров по продлению ДСНВ.