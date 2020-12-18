Джакарта, , 11:45 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито призвал общественность быть мудрыми и по возможности оставаться дома во время рождественских и новогодних праздников в 2021 году, сообщает CNN Indonesia.

«Самый идеальный шаг — не путешествовать на большие расстояния», — призвал Вику Адисасмито, напоминая о высоком риске распространения коронавируса.

Кроме того, по его словам, пропускная способность больниц в нескольких районах превысила 70%.

Напомним, по последним данным, в Индонезии выявлено 643 508 носителей коронавируса.

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