Киев, 18 декабря 2020, 11:42 — REGNUM Международный банк реконструкции и развития (МБРР) выделит Украине кредит в размере $100 млн на восстановление инфраструктуры, повреждённой в ходе гражданской войны в Донбассе. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба министерства финансов Украины.
Деньги пойдут на реализацию проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение». В частности на подконтрольной Украине части ЛНР будет отремонтировано около 183 км автомобильных дорог, также помощь получат предприятия сельскохозяйственной отрасли.
Кредит будет выдан на 27 лет под 0,25% годовых, из них первые 12 лет — льготные.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина и Германия заключили рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве, в рамках которого Украина получит кредит в размере 214,6 млн евро на реализацию инвестпроектов.
Читайте ранее в этом сюжете: Украина получит от Германии больше 214 млн евро