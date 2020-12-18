Киев, , 11:42 — REGNUM Международный банк реконструкции и развития (МБРР) выделит Украине кредит в размере $100 млн на восстановление инфраструктуры, повреждённой в ходе гражданской войны в Донбассе. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба министерства финансов Украины.

«Подписано соглашение о займе между Украиной в лице министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и МБРР в лице вр.и.о. регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Бахер Эль-Хифнави», — сказано в сообщении.

Деньги пойдут на реализацию проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение». В частности на подконтрольной Украине части ЛНР будет отремонтировано около 183 км автомобильных дорог, также помощь получат предприятия сельскохозяйственной отрасли.

Кредит будет выдан на 27 лет под 0,25% годовых, из них первые 12 лет — льготные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина и Германия заключили рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве, в рамках которого Украина получит кредит в размере 214,6 млн евро на реализацию инвестпроектов.

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