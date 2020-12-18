Париж, , 11:37 — REGNUM Глава Научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дальфресси заявил, что «более половины» заражений вирусом SARS-CoV-2 «происходят между членами одной семьи или друзьями».

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В своем интервью BFM TV в пятницу, 18 декабря, Дальфресси заявил, что чаще всего люди заражаются коронавирусом «в местах, где они снимают маски, где они пьют и едят… Около половины, но это лишь приблизительная оценка, заражений происходят между членами одной семьи или друзьями».

«Меры, которые ввела Франция (для борьбы с пандемией SARS-CoV-2. — Прим. ИА ИА REGNUM), не затрагивают частную жизнь… давайте будем уделять больше внимания именно этому типу заражений», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 18 254 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,427 млн.

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