Мапуту, , 11:32 — REGNUM Президент Мозамбика Филипе Ньюси заявил, что намерен амнистировать всех заключённых, отбывших по меньшей мере половину срока и показавших «образцовое поведение» в тюрьме. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление Ньюси.

Президент также амнистирует пожилых и хронически больных заключённых. Ньюси отметил, что, хотя некоторые из ранее помилованных осуждённых начали снова совершать преступления, нет никаких оснований отказывать в амнистии заключённым с образцовым поведением.

Министр юстиции Мозамбика Хелена Кида сообщила журналистам, что в ходе текущей амнистии освободят около 1800 лиц, отбывающих тюремные сроки. Она добавила, что все они будут освобождены до конца декабря. Ожидается, что президентская амнистия ослабит давление на переполненные тюрьмы Мозамбика.

Во время пандемии коронавируса условия содержания в тюрьмах стали представлять угрозу для здоровья заключенных. В апреле 2020 года парламент принял закон об амнистии, специально направленный на борьбу с переполненностью тюрем и прекращением распространения коронавируса в исправительных учреждениях. В апреле в Мозамбике амнистировали 5 032 заключенных, отбывающих наказание сроком один год или менее.