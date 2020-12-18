Варшава, , 11:24 — REGNUM 18 декабря экс-премьер-министр Польши, а ныне глава Европейской народной партии и депутат Европарламента Дональд Туск на своей странице в Twitter резко высказался об ужесточении ограничительных мер для общества в связи с пандемией.

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«Разница между военным положением 1970−1971 годов и новыми ограничениями от «Партии и справедливость» [правящая в Польше партия] заключается в том, что 50 лет назад в канун Нового года коммунистическое правительство отменяло комендантский час, а теперь его наоборот вводят», — говорится в сообщении.

Кроме того, Туск обратил внимание, что в новых правилах «отчего-то не предусмотрен запрет на посещение церквей и казино», что, по его мнению, говорит о двойных стандартах польского правительства.

Напомним, 17 декабря министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в республике с 28 декабря по 17 января будут ужесточены ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Так, во время пресс-конференции, Недзельский обнародовал перечень новых ограничений. Вводится запрет на передвижения детей и подростков до 16 лет по улицам и общественным местам с 8 часов утра до 16 часов вечера по местному времени; будут закрыты торговые центры, за исключением основных продуктовых магазинов и аптек; закрыты будут также отели, кроме гостиниц для медицинского персонала; не будут работать горнолыжные трассы и спортивная инфраструктура для массового отдыха и посещения; а все люди, прибывшие в Польше из третьих стран, в том числе стран ЕС, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.