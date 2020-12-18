Гавана, , 11:14 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа потерпела «оглушительный провал» в своих попытках подчинить Кубу экономической войной и попыткой навязать мягкий переворот. Об этом в ходе завершения сессии парламента Кубы заявил президент страны Мигель Диас Канель.

При этом он отметил, что Куба готова обсуждать с США любой вопрос, но принципы страны и её суверенитет никогда не будут предметом таких переговоров.

По его словам, рост экономики в 2021 году составит от 6% до 7%. Канель надеется преодолеть сокращение уровня ВВП, зафиксированного в 2020 году.