Барнаул, , 11:06 — REGNUM В ходе состоявшейся накануне, 17 декабря, большой пресс-конференции президент России Владимир Путин в очередной раз доказал свою погружённость в самые различные области, способность выбирать и транслировать обещания по силам. Об этом в своем телеграм-канале с пометкой #человек написала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:

«Четыре часа пресс-конференции, — президент бодр, в отличие от большинства задающих вопросы. Никаких оснований для хотя бы легкого волнения гаранта от масштабности и сложности вопросов журналистами не создаётся. Острые вопросы хоть и звучат, но местечково — их подача индивидуализирована без обнаружения системности и объема распространения.

Много было третьестепенных вопросов — Дзюба, «герои Рязани» и прочее. Мало «большой» экономики. Международный пакет, начиная с вопроса ТАСС, еле-еле приоткрылся только в четвёртом часу общения. Вопрос по газификации весьма кстати был озвучен Владимиром Путиным. В случае заметного его движения к разрешению в обозримом будущем тема может дать ему неплохих очков.

Интереснейший блок вопросов конституционного реформирования системы управления, можно сказать, обошли стороной. В целом президент в очередной раз доказал свою погружённость в самые различные области, способность выбирать и транслировать обещания по силам и ни грамма популизма. Журналисты же весьма бережно и осторожно отнеслись к общению с президентом, обходя острые углы, снижая сложность вопросов, уходя в повестку второстепенного плана».

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 декабря президент России Владимир Путин провёл очередную большую пресс-конференцию.

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