Симферополь, , 11:00 — REGNUM Вопросы водоснабжения, развития туризма и целый ряд других, поднятых на пресс-конференции президента Владимира Путина, актуальны для Республики Крым. Об этом написал на странице в Facebook глава региона Сергей Аксёнов по итогам мероприятия 17 декабря.

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»Прежде всего, это, конечно, водоснабжение. Главное, как сказал президент, — эта проблема будет решена, запасов хорошей, пресной воды в Крыму достаточно, в частности, под Азовским морем. Уверен, что с помощью федерального центра, используя все существующие источники, мы успешно справимся с последствиями водной блокады так же, как справились с последствиями всех других блокад», — отметил Аксёнов.

Также глава Крыма отметил вопрос развития туризма. По его словам, пандемия дала отрасли новые возможности — в частности, внутренние курорты получили возможность расширить рамки сезона, вывести сферу туризма на качественно новый уровень.

«Мы, крымчане, с огромным вниманием и одобрением восприняли ответ нашего национального лидера иностранному корреспонденту, который завел старую и всем уже надоевшую «песню» об «аннексии» Крыма. Президент напомнил, что Крым вошел в состав России по итогам референдума, в отличие от Косово, но на Западе «проглотили» отделение Косово, а против крымчан ввели санкции», — подчеркнул Аксёнов.

Глава Крыма также назвал решение президента о выплатах семьям с детьми до семи лет «ярким событием».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря президент РФ Владимир Путин провёл традиционную большую пресс-конференцию. Из-за пандемии она прошла в необычном формате — журналистов собрали не на одной площадке, как ранее, а на нескольких по всей стране. Мероприятие длилось около четырех с половиной часов.