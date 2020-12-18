Киев, , 11:00 — REGNUM Перед визитом в Киев лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская должна чётко обозначить свою позицию по вопросу принадлежности Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире радио «Новое время».

«Это в её же интересах, потому что, условно говоря, если она приедет на Украину и начнёт общаться со СМИ, первым вопросом будет: «Чей Крым?» И любой нечёткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской», — сказал Кулеба.

Напомним, ранее Тихановская заявила, что юридически Крым принадлежит Украине, а фактически принадлежит России, попросив журналистов не мучить её этим вопросом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что 2021 год станет годом «Крымской платформы» — формата обсуждения проблемы «возвращения» Крыма в состав Украины.

Читайте также: Глава МИД Украины назвал внешнеполитические приоритеты страны на 2021 год

Напомним, в 2014 году жители Крыма на референдуме изъявили желание воссоединиться с РФ. Поводом для проведения референдума послужил государственный переворот в Киеве, в результате которого законная власть на Украине была уничтожена.