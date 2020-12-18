Бишкек, , 10:47 — REGNUM Правительство Киргизии пообещало выплатить все социальные пособия, в том числе пенсии, без задержек, сообщили 18 декабря в пресс-службе правительства.

По состоянию на 18 декабря 2020 года выплаты пенсий профинансированы на 95%. Оставшуюся часть планируется выплатить в ближайшее время. В январе 2021 года пенсионеры получат выплаты своевременно и в полном объеме, сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря заместитель главы Социального фонда Киргизии Гульнара Джуматаева заявила, что в январе 2021 года могут возникнуть трудности с выплатами пенсий.

Читайте ранее в этом сюжете: Соцфонд Киргизии предложил поднять пенсионный возраст