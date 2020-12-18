Пермь, , 10:46 — REGNUM Снизить бедность в России действительно можно, более того — ее можно полностью ликвидировать, заявил корреспонденту ИА REGNUM Владимир Корсун, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского края.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

Корсун комментирует слова президента РФ Владимира Путина о том, что снижение к 2030 году числа живущих за чертой бедности граждан до 6,5% с нынешних 13,5% — это цель амбициозная, но реальная. Теоретически цель достижима, считает депутат, если государство к 30-му году сделает олигархов беднее на 50%.

«Можно полностью ликвидировать бедность за 10 лет, но для этого от криминального, олигархического, борократического капитализма с «бонапартистской» формой правления нужен переход к власти трудового народа», — говорит политик.