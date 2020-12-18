Ереван, 18 декабря 2020, 10:46 — REGNUM Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников прибыл в Ереван, сообщили 18 декабря в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.
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«Директор ФСБ Бортников уже в Ереване, его встретил глава СНБ Армении (Армен Абазян)», — сообщили в пресс-центре.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Бортников сообщал, что российские пограничники разворачивают дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана. Эти меры были предприняты по просьбе армянской стороны, уточнил он.
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