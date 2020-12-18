Соледар, ДНР, 18 декабря 2020, 10:44 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы пять случаев нарушения перемирия со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщили 18 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и донецком направлениях украинские силовики применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ. На мариупольском направлении они выпустили десять мин калибра 120 мм.
Всего было выпущено 43 единицы боеприпасов.
Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины не могут остановить войну в Донбассе, поскольку опасаются радикалов больше, чем большинства, которое за них проголосовало на выборах.
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