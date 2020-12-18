Соледар, ДНР, , 10:44 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы пять случаев нарушения перемирия со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщили 18 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях украинские силовики применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ. На мариупольском направлении они выпустили десять мин калибра 120 мм.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Верхнеторецкое (южное), Яковлевка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Ленинское», — сказано в сообщении.

Всего было выпущено 43 единицы боеприпасов.

Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины не могут остановить войну в Донбассе, поскольку опасаются радикалов больше, чем большинства, которое за них проголосовало на выборах.

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