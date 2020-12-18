Анкара, 18 декабря 2020, 10:44 — REGNUM Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на пресс-конференции 18 декабря прокомментировал предложение США о снятии с эксплуатации или продаже российских ракетных систем С-400. Он заявил, что Турция в нынешней ситуации закупила данные ракетные системы для укрепления своей противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.
Он добавил, что С-400 приобретены для эксплуатации, и ни о какой их продаже в другие страны не может быть и речи.
Напомним, 11 декабря лидеры государств и правительств стран Евросоюза согласовали расширение списка индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье. За день до этого агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило о намерениях США ввести санкции в отношении Турции из-за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.