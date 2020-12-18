Анкара, , 10:44 — REGNUM Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на пресс-конференции 18 декабря прокомментировал предложение США о снятии с эксплуатации или продаже российских ракетных систем С-400. Он заявил, что Турция в нынешней ситуации закупила данные ракетные системы для укрепления своей противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Он добавил, что С-400 приобретены для эксплуатации, и ни о какой их продаже в другие страны не может быть и речи.

«Мы должны как-то защитить 83 миллиона нашего населения. Особенно возросла угроза после 2011 года. Мы должны учитывать это. С 1982 года мы занимаемся усилением противовоздушной обороны Турции. В последнее время мы были сосредоточены на закупке С-400. В рамках этой закупки мы соблюли все критерии передачи технологий для налаживания совместного производства. Всё проходило в условиях транспарентности. Турция — это не та страна, которая скажет «да» каждому поставщику. Мы хотим, чтобы наши союзники, США отказались от своего решения, обратились к здравому смыслу, учли наши планы на среднюю и долгосрочную перспективу», — отметил Акар.

Напомним, 11 декабря лидеры государств и правительств стран Евросоюза согласовали расширение списка индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье. За день до этого агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило о намерениях США ввести санкции в отношении Турции из-за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.