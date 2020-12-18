Грозный, , 10:35 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спокойно относится к санкциям США и Европы. Вместе с тем он считает, что в ограничительные списки западных стран попадают настоящие патриоты России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

Накануне, 17 декабря, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал включение Кадырова и его окружения в санкционные списки. Глава государства отметил, что лидер Чечни «относится к этому философски». При этом президент заявил, что Кадыров «защищает интересы не только Чечни и чеченского народа, но и всей страны».

«Что касается санкций западных стран, Владимир Владимирович абсолютно прав: я отношусь к этому спокойно. Было бы тревожно, если бы я не оказался в так называемых ограничительных списках. Ведь санкций США и Европы удостаиваются настоящие патриоты России. И это очень высокая оценка!», — написал Кадыров на своей странице ВКонтакте.

Глава Чечни также поблагодарил Путина за высокую оценку его «скромного вклада в наше общее дело».

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