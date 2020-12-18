Москва, , 10:31 — REGNUM Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко назвал президента России «зеркалом общественных настроений». Его высказывание связано с просьбой корреспондента ИА REGNUM прокомментировать наиболее запоминающиеся высказывания Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, состоявшейся накануне, 17 декабря:

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«Я бы отметил два параметра. Первый. Конечно, в силу объективных причин, в силу того, что президент Владимир Путин является таким зеркалом общественных настроений, мы увидели значительно меньшее внимание, которое он уделил вопросам внешней политики, хотя, безусловно, она ему в известной степени интересна. И, несмотря на большую продолжительность пресс-конференции, как мы с вами слышали, он очень мало обращался к внешнеполитическим аспектам, больше говорил о проблемах, которые волнуют граждан.

А граждан волнует уже не внешний периметр, а внутренняя социально-экономическая ситуация в стране. Поэтому президент больше всего говорил о методах её исправления в период мирового кризиса на фоне пандемии.

Ещё я бы отметил именно подход президента России к поддержке многодетных российских семей и рождаемости в целом. Потому что это один из самых ключевых показателей и для государства, и для народа. Те средства, которые выделяло государство, их нельзя назвать достаточными в рамках поддержки при рождении детей: я сейчас говорю не о материнском капитале, а о той поддержке, которая предусмотрена в ежемесячном режиме (пособия), но тем не менее это очень важный момент, на который обращают внимание и за которым следят.

То есть государство посылает сигнал своим гражданам: «Мы о вас помним, для нас это важно». Также важны параметры материнского капитала, обозначенные в этом году. Как мы помним, вся эта история началась после одного из президентских посланий, и эти параметры могут стать очень важной поддержкой, особенно в регионах, при планировании беременности: там почти полмиллиона рублей выплат за первого ребёнка и более 600 тысяч — за второго. Это, конечно, может стать очень важным стимулом для сомневающихся в том, стоит ли рожать.

Что касается внешнеполитических вопросов, то Путин исходит из простой ситуации. Как он замечательно сказал: «На фоне других мы — белые и пушистые». И это действительно сейчас внешнеполитическая парадигма, в которой Россия развивается. Другое дело, что эта парадигма не помогает каким-то победам. Скорее — наоборот, мы видим, как рушится мировая система безопасности. И это, безусловно, не может не тревожить российского президента. Он неоднократно обращался к теме окончания срока действия договора СНВ. И конечно, это момент, который будет его и дальше тревожить.

Потому что мы все помним, после чего развалился Советский Союз. Это произошло в том числе из-за огромной, тяжелой гонки вооружений. А возможное прекращение действия договоров о сокращении поступательных водружений ведёт не к чему иному, как новой гонке вооружений».

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 декабря, президент России Владимир Путин провёл очередную большую пресс-конференцию. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и соответствующих санитарно-эпидемиологических требований мероприятие прошло в необычном формате — в режиме видеоконференции.

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