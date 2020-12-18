Екатеринбург, , 10:36 — REGNUM Пресс-конференцию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева запланировали на 22 декабря 2020. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Алексей Колчин © ИА REGNUM

В этот раз пресс-конференция пройдёт как в очном, так и в онлайн-формате. Студии для прямых включений организуют в девяти муниципалитетах Свердловской области: Алапаевске, Берёзовском, Екатеринбурге, Ирбите, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Туринске.

Предыдущая пресс-конференция главы региона проходила 17 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2020 года прошла пресс-конференция президента России Владимира Путина.

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