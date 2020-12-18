Москва, , 10:30 — REGNUM Ответы президента РФ Владимира Путина на большой пресс-конференции по итогам 2020 года оказались неожиданно очень демократичными, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

«Потому что, казалось бы, всех угнетает пандемия, все разделены, и были слухи, что журналистам запретят плакаты.

А получилось наоборот: и плакаты были, и много острых вопросов, и даже неприличные вопросы задавались, например, Дзюба, Шнур и т. д. Мне кажется, нельзя такие вопросы допускать на такого рода мероприятия.

После пресс-конференции появился новый мем по поводу «белых и пушистых». Сегодня интернет уже пестрит былыми медведями и песцами.

Но главный подарок, который сделал президент РФ к Новому году, — это пособия детям. Выплатят по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет. Люди, конечно, это оценят. Для семей это очень большой новогодний подарок.

На пресс-конференции Путин ответил на множество вопросов. Был поднят большой социальный пласт. Было мало внешней политики, хотя на все вопросы по поводу Карабаха, Приднестровья, Белоруссии и отношения с Западом ответы главы государства прозвучали.

Но в основном говорили про внутренние социальные проблемы и про недостатки в их решении. Ведь меры поддержки населения были предприняты, деньги выделены, а некоторые не могут получить положенные лекарства, кому-то не провели газ, есть и множество других проблем. Со всеми этими жалобами граждан, естественно, отдельно будут разбираться.

Что касается ответов Путина о выборах в 2024 году, то выборы, скорее всего. будут непростые по сравнению с прошлыми. Во-первых, у внутренних интересантов теперь больше интересов, потому что правительство назначается Госдумой.

Во-вторых, внешние интересанты в условиях не только холодной, но и гибридной войны, которая объявлена России, конечно, захотят использовать эти выборы для дестабилизации ситуации в стране.

Тем более в США практически избрали нового президента. У него есть время для того, чтобы выделить деньги пятой колонне, подготовиться и нанести удар. Конечно, США выборы-2024 в России мимо своего внимания не пропустят и постараются дестабилизацию устроить.

Выборы президента РФ будут тяжелыми. Мы все должны понимать, что ситуацию в России попытаются подорвать. Поэтому заранее к этому нужно быть готовыми и отдавать себе отчет, кто и в каких интересах будет действовать», — высказал свое мнение о пресс-конференции главы государства Олег Матвейчев.

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