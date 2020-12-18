Кемерово, , 10:28 — REGNUM В Кемеровской области «новогодние» выплаты по 5 тысяч рублей получат родители более 230 тысяч детей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Напомним, 17 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции сообщил, что до конца года на каждого ребенка до семи лет включительно будет выделено по 5 тысяч рублей из федерального бюджета.

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«Приоритетная задача в условиях пандемии — максимально поддержать жителей Кузбасса, в особенности семьи с детьми. На денежные выплаты, пособия и компенсации для этой категории в 2020 году было выделено около 12 млрд рублей из разных источников. И это без учёта тех дополнительных средств, которые семьи с детьми до семи лет получат до Нового года по решению президента России», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Общая сумма выплат в Кузбассе составит 1,2 млрд рублей.