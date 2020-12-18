Москва, , 10:25 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) назвал пресс-конференцию президента РФ Владимир Путина сеансом психотерапии.

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«Экономику — поднимем, медицину — наладим, безработных — трудоустроим, врагов — укоротим, друзьям — поможем. Бабе — цветы, дитям — мороженное, и смотри не перепутай! По сути, это была не пресс-конференция, а предновогодний сеанс коллективной психотерапии», — отметил Лебедев в Facebook.

Ничего плохого в этом нет, наоборот, уставшим от бессмысленных ограничений и тотальной непредсказуемости прошедшего года людям нужно, чтобы кто-то — президент, мама, бабушка, Дед Мороз погладили по голове и сказали: «Всё будет хорошо, не волнуйся и не плачь», рассуждает парламентарий.

«Вот только зачем называть это пресс-конференцией и звать журналистов — совершенно неясно. Вполне можно было бы по классике — разжечь камин, налить горячего чая и включить микрофон», — полагает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне глава государства провел пресс-конференцию с элементами «прямой линии».