Манила, , 10:21 — REGNUM Правительство Филиппин завершает работу над соглашением о закупке 25 миллионов доз вакцины от коронавируса с китайским фармацевтическим производителем Sinovac Biotech, сообщает CNN Indonesia.

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Закупку вакцины планируется провести в марте 2021 года.

Китайская компания планировала осуществить поставку вакцины, заказанной Филиппинами, в апреле, но правительство ведет переговоры, чтобы получить её ещё быстрее, в марте 2021 года.

На Филиппинах заявили, что их выбор пал на компанию Sinovac, потому что их вакцина была введена примерно одному миллиону человек.