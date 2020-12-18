Москва, , 10:21 — REGNUM Количество проходящих военную службу по контракту в составе российской армии в конечном итоге должно составить около 500 тысяч человек. Об этом 18 декабря сообщил статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков в интервью газете «Красная звезда».

«Наша конечная цель — укомплектование профессиональными кадрами около 500 тысяч воинских должностей солдат, сержантов и прапорщиков», — сказал он, отвечая на вопрос о том, насколько увеличилось количество военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооружённых силах России в 2021 году.

Также Панков отметил, что в общей сложности за последние восемь лет списочная численность военнослужащих-контрактников выросла более чем в два раза и уточнил, что по итогам текущего года число таких военных в ВС РФ взросло на 30 тысяч человек.

«Эта категория военнослужащих в настоящее время самая многочисленная. Количество контрактников почти в два раза (1,8) превышает численность призывников», — добавил заместитель министра обороны РФ.