Найроби, , 10:13 — REGNUM Правительство Сомали приостановило работу своего посольства в соседней Кении. Об этом сообщает BBC Swahili.

Власти также призвали своих дипломатов и иммиграционных чиновников в Кении вернуться в Могадишо в течение пяти дней.

Посольство Сомали в Кении было закрыто через два дня после того, как правительство страны разорвало дипломатические отношения с Кенией, обвинив её во вмешательстве во внутренние дела страны. В правительственной директиве кенийских дипломатов также обязали покинуть покинуть страну.

МИД Кении отверг обвинения во вмешательстве во внутренние дела Сомали и заявил, что стремится наладить отношения с этой страной.

Напомним, что здание, в котором размещалось посольство Сомали в Кении, было отремонтировано и вновь открыто в ноябре 2020 года министром иностранных дел Сомали Ахмедом Иссе Авадом.

Читайте ранее в этом сюжете: Сомали развернула войска на границе с Кенией