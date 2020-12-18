Киев, , 10:10 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 12 630 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 18 декабря пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за сутки госпитализировали 2904 человека, зафиксированы 260 летальных случаев заболевания.

Наибольшее число подтверждённых случаев выявили в Киеве — 1658, в Запорожской и Одесской областях — 1022 и 925 соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 944 381 случай заражения, из них летальных случаев — 16 256.

Сутками ранее в стране подтвердили 12 047 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Украина будет покупать вакцину от коронавирусной инфекции на заёмные средства.

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