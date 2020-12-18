Белгород, 18 декабря 2020, 09:58 — REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина стимулирует власти всех уровней налаживать связь с обществом и разговаривать со своими избирателями, считает руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. У чиновников есть проблемы в коммуникации с гражданами и такой пример со стороны главы государства не только интересен, но и полезен для муниципального уровня, рассказал политолог корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря.
Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»
По мнению эксперта, ответы президента стали своего рода проекцией всей деятельности главы государства за последние годы.
Что касается достижений государства, то они достаточно успешны во внешней политике, и куда менее убедительны во внутренней. Например, вспоминает политолог, ответ корреспонденту BBC по поводу белой и пушистой России был ярким и содержательным и явно станет мемом.
По мнению политолога, ответы на вопросы внутриполитической повестки больше были «общими фразами» и вряд ли стоило ждать прямого ответа Владимира Путина относительно его планов на следующие президентские выборы. Но в целом, формат общения главы государства по-прежнему актуален.
Пресс-конференция президента России длилась более 4,5 часов, задано свыше 50 вопросов.