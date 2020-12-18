Белгород, , 09:58 — REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина стимулирует власти всех уровней налаживать связь с обществом и разговаривать со своими избирателями, считает руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. У чиновников есть проблемы в коммуникации с гражданами и такой пример со стороны главы государства не только интересен, но и полезен для муниципального уровня, рассказал политолог корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

По мнению эксперта, ответы президента стали своего рода проекцией всей деятельности главы государства за последние годы.

«Приходилось в предыдущие годы встречать много комментариев о том, что формат больших пресс-конференций себя исчерпал. Уверен, будут такие и сейчас. Но с этим согласиться можно лишь отчасти. Безусловно, нет ни той новизны, ни драматизма, которые были в первые годы. Однако, сегодня это уже не только и не столько просто площадка для общения президента с гражданами и пиар-инструмент, это в каком-то смысле важная институциональная составляющая политической системы страны. Все люди знают, что можно обратиться к президенту в рамках этого мероприятия, это же знают и губернаторы, и руководители муниципального уровня, что их дополнительно дисциплинирует. И по итогам многие вопросы будут решены», — говорит собеседник агентства.

Что касается достижений государства, то они достаточно успешны во внешней политике, и куда менее убедительны во внутренней. Например, вспоминает политолог, ответ корреспонденту BBC по поводу белой и пушистой России был ярким и содержательным и явно станет мемом.

«Достижения есть в важных для всей страны проектах, например, появление собственных авиационных двигателей сложно переоценить. Но вот в социальной сфере всё не так оптимистично. Многие проблемы президент признавал, говорил о какой-то реакции по этим проблемам, допустим в медицине, с ростом цен или с зарплатами учителей, но подобные вопросы звучали и год, и пять назад, тем не менее, какой-то выраженной позитивной динамики по ним нет. И оснований ждать серьёзных улучшений в социальной сфере и в экономике, ответы президента не дают», — считает Роман Травин.

По мнению политолога, ответы на вопросы внутриполитической повестки больше были «общими фразами» и вряд ли стоило ждать прямого ответа Владимира Путина относительно его планов на следующие президентские выборы. Но в целом, формат общения главы государства по-прежнему актуален.

Пресс-конференция президента России длилась более 4,5 часов, задано свыше 50 вопросов.